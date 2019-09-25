Öykü Gürman'ın eski eşi de çok ünlü çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si...

Sen Anlat Karadeniz dizisi bu sezonda ekranlarda Karadeniz fırtınası estirmeye devam ediyor... Nefes ve Tahir'in büyük aşkını anlatan dizide, başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra dikkat çeken bir isim daha var. O da hiç kuşkusuz dizide Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman. Yanık sesi, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Öykü Gürman, başrollerden rol çaldı desek yeridir. Özel hayatı da merak edilen Öykü Gürman'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

25.09.2019 16:22 - Son Güncelleme: 25.09.2019 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





