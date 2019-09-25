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Öykü Gürman'ın eski eşi de çok ünlü çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si...

Sen Anlat Karadeniz dizisi bu sezonda ekranlarda Karadeniz fırtınası estirmeye devam ediyor... Nefes ve Tahir'in büyük aşkını anlatan dizide, başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra dikkat çeken bir isim daha var. O da hiç kuşkusuz dizide Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman. Yanık sesi, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Öykü Gürman, başrollerden rol çaldı desek yeridir. Özel hayatı da merak edilen Öykü Gürman'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

25.09.2019 16:22 - Son Güncelleme: 25.09.2019 16:43
Öykü Gürman'ın eski eşi de çok ünlü çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteri ile gönüllere taht kurdu. Güzel sesi, Karadeniz şivesi ile adından söz ettiren Öykü Gürman güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Öykü Gürman'ın eski eşi de çok ünlü çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si...

Peki güzeller güzeli oyuncu Öykü Gürman'ın eski eşi kim dersiniz? İşte başta Öykü Gürman olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

Öykü Gürman'ın eski eşi de çok ünlü çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Öykü Gürman'ın eski eşi de çok ünlü çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si...

Seda Sayan-Sinan Engin

Öykü Gürman'ın eski eşi de çok ünlü çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si...
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