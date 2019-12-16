Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda'sı Naz Elmas evlendi! İşte Naz Elmas'ın eşi...

NAZ ELMAS'IN EVLENDİĞİ EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 10 Aralık 1967 İstanbul doğumludur. İlköğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde 1974-1980 yılları arasında tamamlayan Özmandıracı, Orta ve Lise öğrenimini İngiltere'de Carmel College'de tamamladı. ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı.1994'e kadar Nissho Iwai Corp. Japan Trade Co. firmasında Kimya ve Metal Dep. Satış Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.1994'te Eralteks İthalat ve Dış Ticaret şirketi kurucu ortağıdır. 2013 yılından bu yana Kurucu Partner olduğu Kendo Gayrimenkul Şirketinde Y.K. Üyeliğini yapmaktadır. 2000 yılından beri Bay Gıda Şirketinde Kurucu Partner ve Y.K. Üyeliğini sürdürmektedir. Halen, 1997 yılında ortağı olduğu Bay İnşaat'ta Y.K Üyesi'dir. GSYİAD ve GYODER'e de üye olan Erol Özmandıracı, bir erkek bir de kız çocuk babasıdır.