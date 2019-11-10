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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'dan 10 Kasım mesajı: Yolun yolumuzdur...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde Türkiye'de hayat bir dakikalığına durdu. Türkiye'nin her yerinde çeşitli anma törenlerinin yanı sıra sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve birçok ünlü isim Instagram hesaplarından mesajlar ve fotoğraflar yayınlıyor. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...

10.11.2019 10:43 - Son Güncelleme: 10.11.2019 10:43
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'dan 10 Kasım mesajı: Yolun yolumuzdur...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, Alişan, Tuba Coşkun gibi ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde duygusal mesajlar yayınladı.İşte Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'dan 10 Kasım mesajı: Yolun yolumuzdur...

ALİŞAN

10 Kasım Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. Yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'dan 10 Kasım mesajı: Yolun yolumuzdur...

TUĞBA COŞKUN

Devrimci, lider, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dünyanın fikirleri önünde eğildiği, heykelini diktiği Atam seni çok seviyoruz. "Asıl devrimci M.Kemal Atatürk'tür. Ben bir devrim yaptım, ama O'nun yaptıklarını asla başaramazdım. Sakın kendinize başka esin kaynağı aramayın..." Fidel Castro, 1997 Habitat Toplantısı, İstanbul

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'dan 10 Kasım mesajı: Yolun yolumuzdur...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'dan 10 Kasım mesajı: Yolun yolumuzdur...

BETÜL DEMİR

Atam izindeyiz. Işığın her zaman< yüreklerimizi aydınlatacak. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

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