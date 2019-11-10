Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'dan 10 Kasım mesajı: Yolun yolumuzdur...

TUĞBA COŞKUN

Devrimci, lider, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dünyanın fikirleri önünde eğildiği, heykelini diktiği Atam seni çok seviyoruz. "Asıl devrimci M.Kemal Atatürk'tür. Ben bir devrim yaptım, ama O'nun yaptıklarını asla başaramazdım. Sakın kendinize başka esin kaynağı aramayın..." Fidel Castro, 1997 Habitat Toplantısı, İstanbul