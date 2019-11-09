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Çaykur Rizesporlu Morozyuk'un eşi Irina Ukrayna'da bir kulübün başkanı oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'un sıradışı eşi Irina'yı bilmeyen kalmadı... Türkiye'ye eşi Moroziuk'tan daha fazla damgasını buran Irina Morozyuk, ülkesi Ukrayna'da ilginç şeylere imza atıyor. Öyle ki Nikolay Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk şimdi de kulüp başkanı oldu. İşte haberin ayrıntıları.

09.11.2019 18:45 - Son Güncelleme: 09.11.2019 18:58
Çaykur Rizesporlu Morozyuk'un eşi Irina Ukrayna'da bir kulübün başkanı oldu

Çaykur Rizesporlu Nikolay Moroziuk, futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim.

Çaykur Rizesporlu Morozyuk'un eşi Irina Ukrayna'da bir kulübün başkanı oldu

Fakat eşi Irina Moroziuk artık eşinden daha tanınır haline geldi. Ülkesi Ukrayna'da da durum aynı. Irina şimdi de bir futbol kulübünün başkanı oldu.

Çaykur Rizesporlu Morozyuk'un eşi Irina Ukrayna'da bir kulübün başkanı oldu

Ülkemizde yaşayan ve Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Moroziuk'un da eşi olan Irına Moroziuk, ülkesi Ukrayna'da FC Lion kulübünün başkanı oldu. Ukrayna'nın Lviv kentinde FC Lion isimli amatör kulübün başkanı olan Irina Morozyuk, haberi sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Çaykur Rizesporlu Morozyuk'un eşi Irina Ukrayna'da bir kulübün başkanı oldu

Moroziuk, bu gelişmeyle birlikte Ukrayna'da bir futbol kulübünün ilk kadın başkanı olma unvanını elinde bulunduruyor.

Çaykur Rizesporlu Morozyuk'un eşi Irina Ukrayna'da bir kulübün başkanı oldu

'HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'

Aynı zamanda bir moda firması da olan Morozyuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var. Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğine inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız.

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