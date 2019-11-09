Çaykur Rizesporlu Morozyuk'un eşi Irina Ukrayna'da bir kulübün başkanı oldu
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'un sıradışı eşi Irina'yı bilmeyen kalmadı... Türkiye'ye eşi Moroziuk'tan daha fazla damgasını buran Irina Morozyuk, ülkesi Ukrayna'da ilginç şeylere imza atıyor. Öyle ki Nikolay Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk şimdi de kulüp başkanı oldu. İşte haberin ayrıntıları.
09.11.2019 18:45
- Son Güncelleme: 09.11.2019 18:58
'HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'
Aynı zamanda bir moda firması da olan Morozyuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var. Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğine inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız.
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