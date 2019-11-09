Çaykur Rizesporlu Morozyuk'un eşi Irina Ukrayna'da bir kulübün başkanı oldu

'HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'

Aynı zamanda bir moda firması da olan Morozyuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var. Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğine inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız.