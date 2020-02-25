Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı

Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynadı. Yıldırım Türker'in senaryosunu yazdığı ve 25 Aralık'ta vizyona giren olan "Delibal" adlı sinema filminde "Barış" karakteri ile başrolü oynadı. Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirdi ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü oldu. Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.