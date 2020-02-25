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Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı

Çağatay Ulusoy önceki gece Yeniköy'deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Mekanda 3 saat vakit geçiren Ulusoy, çıkışta karşısında kameraları görünce anlamsız bir paniğe kapıldı. Önce garsonlarla gazetecilere "Beni çekmesinler" mesajı gönderen oyuncu, daha sonra basın danışmanını mekana çağırdı. Çağatay Ulusoy, aracıyla muhabirlerin yanından geçerken eliyle yüzünü gizledi. Özellikle burnunu saklamaya çalışan Çağatay Ulusoy'un kaçmak için neden bu kadar çabaladığı merak konusu oldu.

25.02.2020 11:55 - Son Güncelleme: 25.02.2020 12:01
Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı

Son olarak çekeceği film için aldığı kilolar ile gündeme gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki akşam arkadaş grubuyla Yeniköy'deydi. Gittiği mekanın kapısında gazetecilerin beklediğini öğrenen Çağatay Ulusoy, alkollü görüntü vermek istemedi.

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Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı

Ulusoy, hemen basın danışmanı ile şoförünü arayıp mekana çağırdı. Danışmanı gazetecilerle konuşurken, ünlü oyuncu arka kapıdan kaçtı.

Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı

Tüm uğraşlarına rağmen görüntü vermekten kaçamayan Çağatay Ulusoy'un eli ile özellikle burnunu kapatmaya çalışması dikkat çekti. Çağatay Ulusoy'un yüzüne ne olduğu merak edildi...

Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?


Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.

Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı

Ayrıca oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersi almış, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan "Adını Feriha Koydum" adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım atmıştır. Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynadı.Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni topladı.

Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı

Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynadı. Yıldırım Türker'in senaryosunu yazdığı ve 25 Aralık'ta vizyona giren olan "Delibal" adlı sinema filminde "Barış" karakteri ile başrolü oynadı. Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirdi ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü oldu. Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.

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