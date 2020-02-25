Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Mekandan burnunu saklayarak çıktı
Çağatay Ulusoy önceki gece Yeniköy'deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Mekanda 3 saat vakit geçiren Ulusoy, çıkışta karşısında kameraları görünce anlamsız bir paniğe kapıldı. Önce garsonlarla gazetecilere "Beni çekmesinler" mesajı gönderen oyuncu, daha sonra basın danışmanını mekana çağırdı. Çağatay Ulusoy, aracıyla muhabirlerin yanından geçerken eliyle yüzünü gizledi. Özellikle burnunu saklamaya çalışan Çağatay Ulusoy'un kaçmak için neden bu kadar çabaladığı merak konusu oldu.
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.
Ayrıca oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersi almış, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan "Adını Feriha Koydum" adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım atmıştır. Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynadı.Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni topladı.
Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynadı. Yıldırım Türker'in senaryosunu yazdığı ve 25 Aralık'ta vizyona giren olan "Delibal" adlı sinema filminde "Barış" karakteri ile başrolü oynadı. Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirdi ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü oldu. Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.