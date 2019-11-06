Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek'ten proje açıklaması! Şimdilerde bakın ne yapıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şimşek her ne kadar sokak ortasında konuşmayacağını belirtse de muhabirlerin neden başka bir projede yer almadığı yönündeki sorularına yanıt verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. sezonda Kimsesiz Yaşar karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Olgun Şimşek bakın neden yeni bir projede yer almıyormuş...