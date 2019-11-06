Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek'ten proje açıklaması! Şimdilerde bakın ne yapıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. sezonda Kimsesiz Yaşar karakterine hayat veren ve milyonları bir kez daha kendisine hayran bırakan Olgun Şimşek, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve başka bir proje için anlaşma yapmayan Olgun Şimşek, yeni bir projede olmama nedenini açıkladı. 2011 Kasım'ında Ankaralı Zeynep Kocabeyoğlu ile nikah masasına oturan Şimşek'in bu evlilikten iki çocuğu bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek bakın şimdilerde ne yapıyor...
06.11.2019 11:48
- Son Güncelleme: 06.11.2019 11:48
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şimşek her ne kadar sokak ortasında konuşmayacağını belirtse de muhabirlerin neden başka bir projede yer almadığı yönündeki sorularına yanıt verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. sezonda Kimsesiz Yaşar karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Olgun Şimşek bakın neden yeni bir projede yer almıyormuş...
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