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Keanu Reeves kendinden 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile elele! Hayranları perişan...

Keanu Reeves yıllar sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile elele... John Wick, Matrix gibi hafızalara kazınan filmlerde rol alan 55 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, yıllar sonra sevgilisiyle ilk kez elele görüntülendi, sosyal medya sallandı. Yaşlanmayan ünlülerden biri olan Keanu Reeves'in kendinden 9 yaş küçük sevgilisi olay yarattı. Keanu Reeves'in güzel sevgilisini gören hayranları perişan...

05.11.2019 14:18 - Son Güncelleme: 05.11.2019 14:22
Keanu Reeves kendinden 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile elele! Hayranları perişan...

Ünlü oyuncu Keanu Reeves sevgilisi Alexandra Grant ile ilk görüntülendi. Magazin gündeminde uzun süredir konuşulan isim olan Reeves daha öncesinde Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi ünlülerle birlikteydi.

Keanu Reeves kendinden 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile elele! Hayranları perişan...

İlk kez görüntülenen çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

Keanu Reeves kendinden 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile elele! Hayranları perişan...

İŞTE GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN O FOTOĞRAF

Keanu Reeves kendinden 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile elele! Hayranları perişan...

Her ne kadar Grant biraz daha yaşlı görünse de Reeves, Grant'ten daha büyük, hem de 9 yaş!

Keanu Reeves kendinden 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile elele! Hayranları perişan...

Ancak Keanu Reeves'in adının ölümsüz ve uzaylı olduğu yönünde iddialara karışmasından, yaşlanmayan biri olduğunu anlamak zor değil. Paul Mounet 19. yüzyılda yaşamış bir bilim adamı ve aynı zamanda tiyatro oyuncusu. Ölümsüzlük gibi bir takıntısı vardı ve bunun için çalışıyordu.

Tabi bu iddialara adı karışan sadece o da değil.

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