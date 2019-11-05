Keanu Reeves kendinden 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile elele! Hayranları perişan...

Ancak Keanu Reeves'in adının ölümsüz ve uzaylı olduğu yönünde iddialara karışmasından, yaşlanmayan biri olduğunu anlamak zor değil. Paul Mounet 19. yüzyılda yaşamış bir bilim adamı ve aynı zamanda tiyatro oyuncusu. Ölümsüzlük gibi bir takıntısı vardı ve bunun için çalışıyordu.

Tabi bu iddialara adı karışan sadece o da değil.