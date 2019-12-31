Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan herkesi güldüren yeni yıl mesajı! Ünlülerden 2020 mesajları
2020'ye saatler kala ünlü isimler yeni yıl paylaşımlarında bulunmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba, Instagram hesabından 2020 için dileklerini iletti. EDHO'nun İlyas Reis'i Ozan Akbaba'nın eşi ve oğlu Ozan Ali ile çekildiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ozan Akbaba takipçileri, ünlü oyuncunun yeni yıl paylaşımını gülücüklerle karşıladı. İşte ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımları...
31.12.2019 16:24
- Son Güncelleme: 31.12.2019 16:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba, eşi Buket ve oğlu Ozan Ali ile birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Ozan Akbaba'nın yeni yıl paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını bir hayli gönderdi. İşte Ozan Akbaba ve diğer ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımları...
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