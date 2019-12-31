Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan herkesi güldüren yeni yıl mesajı! Ünlülerden 2020 mesajları

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba, eşi Buket ve oğlu Ozan Ali ile birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Ozan Akbaba'nın yeni yıl paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını bir hayli gönderdi. İşte Ozan Akbaba ve diğer ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımları...