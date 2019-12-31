Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Müjdeyi Instagram'dan veren Pınar Aydın...

Arka Sokaklar dizisi ile milyonları kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Pınar Aydın, Instagram hesabından müjdeyi verdi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Pınar Aydın'ın hamile olduğu haberi hayranlarını sevindirirken, ünlü oyuncu Pınar Aydın'ın son halini görenler şoke oldu. Bir süre önce sakin bir hayatı seçip ekranlara veda eden Pınar Aydın'ın Ayaz adında bir erkek bebeği var. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Bekliyoruz' notunu düştü. Aydın'ın ikinci bebeği de erkek olacak. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da 'tebrik' yorumları yapıldı. Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Pınar Aydın'ın son hali ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

31.12.2019 17:01 - Son Güncelleme: 31.12.2019 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





