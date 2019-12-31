Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Müjdeyi Instagram'dan veren Pınar Aydın...
Arka Sokaklar dizisi ile milyonları kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Pınar Aydın, Instagram hesabından müjdeyi verdi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Pınar Aydın'ın hamile olduğu haberi hayranlarını sevindirirken, ünlü oyuncu Pınar Aydın'ın son halini görenler şoke oldu. Bir süre önce sakin bir hayatı seçip ekranlara veda eden Pınar Aydın'ın Ayaz adında bir erkek bebeği var. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Bekliyoruz' notunu düştü. Aydın'ın ikinci bebeği de erkek olacak. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da 'tebrik' yorumları yapıldı. Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Pınar Aydın'ın son hali ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...
Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldı. Takvimler 2004 yılını gösteriyordu. O dönemde ekranlarda yarışmaların saltanatı sürüyordu. Genç yetenekler keşfetmeyi amaçlayan müzik yarışmalarından biri olan Akademi Türkiye ile adını duyurdu Pınar Aydın. Ünlü oyuncu Pınar Aydın, Instagram hesabından 2019'un son günü müjdeyi paylaştı.