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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğluyla gündemde! Ozan Ali adeta minik bir fenomen...

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan ve zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Yeni sezona az bir süre kala izleyici heyecanlı. Dizinin kadrosunda yer alan Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler ise takipçilerinin yakın markajında. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali tatlılığıyla sosyal medyada şimdiden minik bir fenomene dönüştü bile. İşta başta Ozan Akbaba'nın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

11.08.2020 18:11 - Son Güncelleme: 11.08.2020 18:13
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğluyla gündemde! Ozan Ali adeta minik bir fenomen...

38 yaşındaki başarılı oyuncu Ozan Akbaba, 2017 yılında Buket Arıkan ile hayatını birleştirdi. Çiftin minik oğulları şimdiden sosyal medya fenomenine dönüştü bile.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba' oğluyla gündemde! Ozan Ali adeta minik bir fenomen...

Hayran sayfalarında bol bol fotoğrafları paylaşılan Ozan Ali sevimliliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte başta Eşkıya'nın İlyas'o Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba'nın oğulları olmak üzere, ünlülerin çocukları.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba' oğluyla gündemde! Ozan Ali adeta minik bir fenomen...

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba' oğluyla gündemde! Ozan Ali adeta minik bir fenomen...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba' oğluyla gündemde! Ozan Ali adeta minik bir fenomen...
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