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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğluyla gündemde! Ozan Ali adeta minik bir fenomen...

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan ve zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Yeni sezona az bir süre kala izleyici heyecanlı. Dizinin kadrosunda yer alan Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler ise takipçilerinin yakın markajında. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali tatlılığıyla sosyal medyada şimdiden minik bir fenomene dönüştü bile. İşta başta Ozan Akbaba'nın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

11.08.2020 18:11 - Son Güncelleme: 11.08.2020 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





