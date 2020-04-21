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Survivor Barış ve Yasin kavgası olay yaratmıştı! Barış Murat Yağcı hakkında bu gerçek hayrete düşürdü

Survivor ünlüler-gönüllüler yarışmasının en çok dikkat çeken ismi 30 yaşındaki Barış Murat Yağcı. Yarışmanın başında ünlüler takımında yer alan yaşadığı Sercan Yıldırım, Mert Öcal gibi isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası gönüllüler takıma geçen ancak burada da Yasin Obuz ile sorunlar yaşayan Barış Murat Yağcı, sonra bölümde Yasin Obuz ile ettiği kavgayla konuşuldu. Yasin ile Barış kavgasında yumruklar havalarda uçuştu. Barış Murat Yağcı neden sevilmiyor soruları kafaları kurcalarken hakkında da her detay merak ediliyor. En çok merak edilenlerden biri de boyu oldu. Eski bir basketbol oyuncusu olan Barış Murat Yağcı'nın, yarışmada da çok konuşulan boyunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Barış Murat Yağcı olmak üzere ünlülerin boyları.

21.04.2020 09:02 - Son Güncelleme: 21.04.2020 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





