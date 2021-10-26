Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas Çakıbeyli’si Ozan Akbaba bakın aslen nereli çıktı! Gerçeği duyan inanamadı işte memleketi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakıbeyli'si Ozan Akbaba bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakıbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba, başarılı oyunculuk performansıyla gönülleri fethetti. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Akbaba'nın özel hayatı da merak konusu oldu. 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Buket Arıkan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, özellikle memleketi merak edildi. Akbaba hayranları, "Ozan Akbaba aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Ozan Akbaba'nın memleketi...
26.10.2021 20:36
- Son Güncelleme: 26.10.2021 20:36
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakıbeyli karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu.
Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Ozan Akbaba'nın özel hayatı da merak edildi.