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Haberler Magazin Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Gökçe Bahadır ile arasındaki gerçek dikkat çekti meğer...

Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Gökçe Bahadır ile arasındaki gerçek dikkat çekti meğer...

Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Çolpan Cevher karakterini canlandıran Sumru Yavrucuk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yabancı Damat, Fatmagül'ün Suçu Ne, Baraj, No 309 gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Sumru Yavrucuk kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratırken usta oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı. Öte yandan Sumru Yavrucuk'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakteriyle kızını canlandıran Gökçe Bahadır ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Sumru Yavrucuk kaç yaşındaymış...

26.10.2021 22:26 - Son Güncelleme: 26.10.2021 22:26
Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Gökçe Bahadır ile arasındaki gerçek dikkat çekti meğer...

Evlilik Hakkında Her Şey adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Sumru Yavrucuk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Gökçe Bahadır ile arasındaki gerçek dikkat çekti meğer...

Canan dizisi ile televizyonda ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Sumru Yavrucuk'un özellikle yaşı merak edildi.

Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Gökçe Bahadır ile arasındaki gerçek dikkat çekti meğer...

İnternet kullanıcıları, "Sumru Yavrucuk kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratırken usta oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı. Öte yandan Sumru Yavrucuk'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakteriyle kızını canlandıran Gökçe Bahadır ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Gökçe Bahadır ile arasındaki gerçek dikkat çekti meğer...

İşte başta Sumru Yavrucuk olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Gökçe Bahadır ile arasındaki gerçek dikkat çekti meğer...

Ceren Benderlioğlu - 1 Ekim 1983

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