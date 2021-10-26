Sumru Yavrucuk bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Gökçe Bahadır ile arasındaki gerçek dikkat çekti meğer...

İnternet kullanıcıları, "Sumru Yavrucuk kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratırken usta oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı. Öte yandan Sumru Yavrucuk'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakteriyle kızını canlandıran Gökçe Bahadır ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.