Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'nin eski eşini biliyor muydunuz? Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığı ve 6 yıl sonra yollarını ayırdıkları biliniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

19.03.2019 16:20 - Son Güncelleme: 19.03.2019 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





