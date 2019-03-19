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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'nin eski eşini biliyor muydunuz? Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığı ve 6 yıl sonra yollarını ayırdıkları biliniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

19.03.2019 16:20 - Son Güncelleme: 19.03.2019 16:25
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran 53 yaşındaki Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Seda Sayan-Sinan Engin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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