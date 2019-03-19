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Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç'ten şaşırtan açıklama: O zamanlar...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten hakkında çıkan dedikodulara yanıt geldi. 26 yaşındaki Esra Bilgiç, günlerdir 'Yüzünde estetik var' söylemlerinden sıkılmış olacak ki konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, sizce Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterine hayat veren Esra Bilgiç estetikli mi estetiksiz mi? İşte Diriliş'in güzel oyuncusu Esra Bilgiç'ten gelen açıklama ve eski hali...

19.03.2019 14:38 - Son Güncelleme: 19.03.2019 14:38
Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç'ten şaşırtan açıklama: O zamanlar...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakteriyle tanınan Esra Bilgiç, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. 26 yaşındaki güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabı üzerinden estetikli oldu yazılan haberlere bakın nasıl yanıt verdi...

ÜNLÜLERİN ESTETİKLİ VE ESTETİKSİZ HALLERİ

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç'ten şaşırtan açıklama: O zamanlar...

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç'ten şaşırtan açıklama: O zamanlar...

27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç'ten şaşırtan açıklama: O zamanlar...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç'ten şaşırtan açıklama: O zamanlar...
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