Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç'ten şaşırtan açıklama: O zamanlar...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten hakkında çıkan dedikodulara yanıt geldi. 26 yaşındaki Esra Bilgiç, günlerdir 'Yüzünde estetik var' söylemlerinden sıkılmış olacak ki konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, sizce Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterine hayat veren Esra Bilgiç estetikli mi estetiksiz mi? İşte Diriliş'in güzel oyuncusu Esra Bilgiç'ten gelen açıklama ve eski hali...

19.03.2019 14:38 - Son Güncelleme: 19.03.2019 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





