İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen şok edici haber: Meghan Markle'ın bebeği babasının soyadını taşımayacak!
Meghan Markle ile Prens Harry, geçtiğimiz Mayıs ayında evlendi. Kensington Sarayı'ndan kısa bir süre sonra Meghan Markle'ın hamile olduğu haberi geldi. Özellikle eltisi Kate Middleton ile anlaşamadığı ve sürekli huzursuzluk çıkarttığı söylenen Meghan Markle'ın bebeğinin, babası Prens Harry'nin soyadını taşımayacağı belirtildi.
19.03.2019 16:28
- Son Güncelleme: 19.03.2019 16:28
DİĞER GALERİLER