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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen şok edici haber: Meghan Markle'ın bebeği babasının soyadını taşımayacak!

Meghan Markle ile Prens Harry, geçtiğimiz Mayıs ayında evlendi. Kensington Sarayı'ndan kısa bir süre sonra Meghan Markle'ın hamile olduğu haberi geldi. Özellikle eltisi Kate Middleton ile anlaşamadığı ve sürekli huzursuzluk çıkarttığı söylenen Meghan Markle'ın bebeğinin, babası Prens Harry'nin soyadını taşımayacağı belirtildi.

19.03.2019 16:28 - Son Güncelleme: 19.03.2019 16:28
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen şok edici haber: Meghan Markle'ın bebeği babasının soyadını taşımayacak!

Tüm dünyanın merakla beklediği Prens Harry ve Meghan markle'ın bir kaç hafta sonra dünyaya gelecek olan bebeği hakkında, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ilginç bir karar geldi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen şok edici haber: Meghan Markle'ın bebeği babasının soyadını taşımayacak!

Taht için altıncı sırada yer alan Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeği, cinsiyetine göre ya Kont ya da Lady unvanı taşıyabilecek. Tabii eğer Kraliçe 2. Elizabeth bu konudaki kuralı değiştirmezse!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen şok edici haber: Meghan Markle'ın bebeği babasının soyadını taşımayacak!

Ama Nisan sonu gibi dünyaya gelecek olan bebekle ilgili tek çarpıcı ayrıntı bu değil. Bebek, anne ve babasıyla aynı soyadını da taşımayacak.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen şok edici haber: Meghan Markle'ın bebeği babasının soyadını taşımayacak!

Bunun nedeni de Kraliyet Ailesi'nde uygulanan bir kural. Prens Harry ve ağabeyi Prens William, "Wales" soyadını taşıyor. Bunun nedeni ise babaları Prens Charles'ın taşıdığı Galler Prensi (Prince of Wales) unvanı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen şok edici haber: Meghan Markle'ın bebeği babasının soyadını taşımayacak!

BABASININ SOYADINI ALAMAYACAK!

Meghan Markle de Prens Harry ile evlenince resmi olarak "Wales" soyadını aldı. Ama yakında dünyaya gelecek bebekleri onlarla aynı soyadını taşımayacak.

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