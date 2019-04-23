GaleriMagazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dizinin başrollerinden biri olan Oktay Kaynarca özel hayatına dair her detayla yakın mercek altında. Bir dönem Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşayan ve 6 yıllık bir birliktelikten sonra yollarını ayıran Oktay Kaynarca'nın en büyük aşk macerası olarak biliniyor ama Oktay Kaynarca'nın eski eşini bilen neredeyse pek kimse yok. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

23.04.2019 14:59 - Son Güncelleme: 23.04.2019 15:10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran 53 yaşındaki Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim!

ŞEVVAL SAM-METİN TEKİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim!

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim!

YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim!

OZON ORHON-EBRU ŞALLI

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İbrahim Tatlıses'in 23 Nisan paylaşımı Instagram'ı salladı (Ünlülerin 23 Nisan paylaşımı)
İbrahim Tatlıses'in 23 Nisan paylaşımı Instagram'ı salladı (Ünlülerin 23 Nisan paylaşımı)