Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dizinin başrollerinden biri olan Oktay Kaynarca özel hayatına dair her detayla yakın mercek altında. Bir dönem Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşayan ve 6 yıllık bir birliktelikten sonra yollarını ayıran Oktay Kaynarca'nın en büyük aşk macerası olarak biliniyor ama Oktay Kaynarca'nın eski eşini bilen neredeyse pek kimse yok. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

23.04.2019 14:59 - Son Güncelleme: 23.04.2019 15:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





