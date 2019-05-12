Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan Anneler Günü mesajı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın mavişi Oktay Kaynarca, tüm annelerin Anneler Günü'nü, Instagram hesabı üzerinden kutladı.Ünlü isimler Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü için sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı. İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca ve diğer ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları...