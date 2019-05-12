Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan Anneler Günü mesajı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından Anneler Günü paylaşımında bulundu. İşte Atv ekranlarında 4 sezondur devam eden ve yeni sezonda da izleyicisiyle buluşacak olan Efsane dizi EDHO'nun yakışıklı oyuncusu Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin Anneler Günü mesajları!
12.05.2019 11:21
- Son Güncelleme: 12.05.2019 11:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın mavişi Oktay Kaynarca, tüm annelerin Anneler Günü'nü, Instagram hesabı üzerinden kutladı.Ünlü isimler Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü için sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı. İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca ve diğer ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları...
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