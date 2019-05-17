Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şok iddia: O şarkıcı ile...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, özel hayatıyla gündem olmayan nadir ünlüler arasında. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü oyuncu, şarkıcı Yıldız Hazel ile tanıştı. Birlikte yemek yiyen, kısa sürede birbirlerine ısınan ikilinin bir süre devam eden buluşmaları aniden sona erdi. Ayrılık sebebi ise bilinmiyor. İşte Oktay Kaynarca'nın başlamadan biten aşkı Yıldız Hazel ve diğer ünlü isimlerin eski sevgilileri...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 137. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA