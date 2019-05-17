Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şok iddia: O şarkıcı ile...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, oyunculuğu ile ekranların sevilen isimleri arasında başta geliyor. Uzun zamandır magazin gündeminde adı aşk dedikodularına karışmayan Oktay Kaynarca hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca, şarkıcı Yıldız Hazel ile tanıştı ve ikili bir süre buluştu. Ancak kısa sürede birbirlerine ısınan Oktay Kaynarca ile Yıldız Hazel'in yakınlaşması kısa sürdü. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca'nın aşk yaşadığı iddia edilen Yıldız Hazel kimdir?
17.05.2019 10:48
- Son Güncelleme: 17.05.2019 11:14
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, özel hayatıyla gündem olmayan nadir ünlüler arasında. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü oyuncu, şarkıcı Yıldız Hazel ile tanıştı. Birlikte yemek yiyen, kısa sürede birbirlerine ısınan ikilinin bir süre devam eden buluşmaları aniden sona erdi. Ayrılık sebebi ise bilinmiyor. İşte Oktay Kaynarca'nın başlamadan biten aşkı Yıldız Hazel ve diğer ünlü isimlerin eski sevgilileri...
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