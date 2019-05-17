Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisininde Seher karakterine hayat vere Ebru Ünlü'yü gerçek hayatında görenler çok şaşırdı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Gaffur ile Saniye'nin arasına giren ve daha sonra Gaffur'dan hamile kalarak durumu Demir Yaman'a yıkmaya çalışan Seher, gelecek bölümlerde konakta kalmaya devam edecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde saatli bomba gibi ortalıkta dolaşan Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki hali...