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Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisininde Seher karakterine hayat vere Ebru Ünlü'yü gerçek hayatında görenler çok şaşırdı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Gaffur ile Saniye'nin arasına giren ve daha sonra Gaffur'dan hamile kalarak durumu Demir Yaman'a yıkmaya çalışan Seher, gelecek bölümlerde konakta kalmaya devam edecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde saatli bomba gibi ortalıkta dolaşan Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki hali...

17.05.2019 09:53 - Son Güncelleme: 17.05.2019 09:53
Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı!

Atv'nin reytingleri altüst eden, Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Yaman konağında kendisine yer bulmaya çalışan ancak bunu yaparken yuva yıkmayı göze alan Seher, gerçek hayattaki haliyle herkesi büyüledi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'nün gündelik hali...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı!

Hülya Avşar

Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı!

Aydan Burhan

Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı!

Ömer Dönmez

Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı!

Sertap Erener

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