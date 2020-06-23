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Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'

Dila Tarkan mayokinisi ile sosyal medya gündeminde! Normalleşme sürecine girilmesinin ardından ünlüler soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Tatil için Kemer'i tercih eden Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. 27 yaşındaki Dila Tarkan'ın mayokinisi ile çekildiği fotoğraf, kısa sürece yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, paylaşımda Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural detayı dikkat çekti. Peki Dila Tarkan kimdir? İşte sosyal medyanın konuştuğu Dila Tarkan'ın mayokinili paylaşımı ve Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural detayı...

23.06.2020 17:24 - Son Güncelleme: 23.06.2020 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





