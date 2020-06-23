Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'
Dila Tarkan mayokinisi ile sosyal medya gündeminde! Normalleşme sürecine girilmesinin ardından ünlüler soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Tatil için Kemer'i tercih eden Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. 27 yaşındaki Dila Tarkan'ın mayokinisi ile çekildiği fotoğraf, kısa sürece yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, paylaşımda Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural detayı dikkat çekti. Peki Dila Tarkan kimdir? İşte sosyal medyanın konuştuğu Dila Tarkan'ın mayokinili paylaşımı ve Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural detayı...
Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran giren Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken 27 yaşındaki Tarkan, Şeyma Subaşı'nın da yakın arkadaşı. 2020 yaz tatili için Kemer'i tercih eden Dila Tarkan, Instagram'dan mayokinisi ile paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Dila Tarkan'ın mayokinili fotoğrafına, Survivor All Star Merve Oflaz, pempe çiçek emojisi bırakırken, Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural da beğenide bulundu.