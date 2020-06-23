Haberler Galeri Magazin Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'

Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'

Dila Tarkan mayokinisi ile sosyal medya gündeminde! Normalleşme sürecine girilmesinin ardından ünlüler soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Tatil için Kemer'i tercih eden Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. 27 yaşındaki Dila Tarkan'ın mayokinisi ile çekildiği fotoğraf, kısa sürece yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, paylaşımda Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural detayı dikkat çekti. Peki Dila Tarkan kimdir? İşte sosyal medyanın konuştuğu Dila Tarkan'ın mayokinili paylaşımı ve Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural detayı...

23.06.2020 17:24 - Son Güncelleme: 23.06.2020 17:24
Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'

Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran giren Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken 27 yaşındaki Tarkan, Şeyma Subaşı'nın da yakın arkadaşı. 2020 yaz tatili için Kemer'i tercih eden Dila Tarkan, Instagram'dan mayokinisi ile paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Dila Tarkan'ın mayokinili fotoğrafına, Survivor All Star Merve Oflaz, pempe çiçek emojisi bırakırken, Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural da beğenide bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'

Geçtiğimiz günlerde çocukluk hali ile dikkat çeken Dila Tarkan'ın mayokinili fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. İşte Dila Tarkan'ın çok konuşulan fotoğrafı ve çocukluk hali...

Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'

Sinem Kobal

Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'
Dila Tarkan mayokinili fotoğraf paylaştı Sibel Can'ın oğlu ise... 'Aman Dila ne yapıyorsun'

Ahu Yağhu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes başka biliyordu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes başka biliyordu