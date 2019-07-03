Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktar Kaynarca'nın yılları içindeki değişimi şaşırttı!
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı. EDHO'nun 'Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan gençlik fotoğrafını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktar Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...
03.07.2019 05:16
- Son Güncelleme: 03.07.2019 05:47
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