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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu babasının kopyası! Son dönemde sevgilisiyle gündem olan Birkan Sokullu...

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı'nın Han'ı olarak karşıma çıkan Birkan Sokullu hakkında araştırma yapanlar babasıyla karışlaştı. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Birkan Sokullu babasının kopyası desek yeridir. Birkan Sokullu annesini ise 21 yaşında ani bir beyin kanaması sonrası kaybetmiş. İşte başta şu sıralar sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun babası olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

05.01.2021 15:07 - Son Güncelleme: 05.01.2021 15:07
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu babasının kopyası! Son dönemde sevgilisiyle gündem olan Birkan Sokullu...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Birkan Sokullu. Masumlar Apartmanı adlı dizide hayat verdiği Han karakteriyle kariyerinde bir anda yıldızlaşan Birkan Sokullu bir yanda aşk hayatında da mutluluğu buldu. Sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun kız kardeşi Burcu Esmer ise adeta bir fenomen.

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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu babasının kopyası! Son dönemde sevgilisiyle gündem olan Birkan Sokullu...

21 yaşındayken geçirdiği bir beyin kanaması sonrası annesini kaybetti Birkan Sokullu. Birkan Sokullu hakkında araştırma yapanların karşısına ise babası çıktı. Birkan Sokullu babasının bir kopyası gibi. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin aileleri.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu babasının kopyası! Son dönemde sevgilisiyle gündem olan Birkan Sokullu...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu babasının kopyası! Son dönemde sevgilisiyle gündem olan Birkan Sokullu...
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu babasının kopyası! Son dönemde sevgilisiyle gündem olan Birkan Sokullu...

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

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