Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel avukatı Dilşad Şimşek şoke etti! 'Şimşek gibi kadınım' diyen Şimşek meğer...

"Dizide ortada 15 milyar dolar gibi büyük bir rakam dönüyor. O kadar paranız olsa ne yapardınız?

Ben hayatım boyunca çok parayı sevemedim. Bence insanoğlunun dengesini bozan bir şey çok para. Gerçekten böyle bir param olsaydı; öncelikle ciddi bir kısmını bağışlardım. Bir miktarını yatırım amaçlı kullanırdım. Ondan sonra da kendi oyunculuğumla ilgili daha ne yapabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim diye bakardım. Belki bir yapım şirketi açardım. Bu işten asla kopmazdım. Ama daha çok yer gezip görmeyi de ihmal etmezdim. Bildiğim bir şey var ki, asla lüks bir şeylerin içinde olmazdım!"