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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel avukatı Dilşad Şimşek şoke etti! 'Şimşek gibi kadınım' diyen Şimşek meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan'ın gizli avukatı Ebru'yu canlandıran Dilşad Şimşek, dizide dikkat çeken isimler arasında. Güzelliği ile göz dolduran Şimşek, verdiği bir röportajda yaşıyla ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölümündeki büyük sürprizle milyonları ekran başına kilitlemeye devam edecek. Dizide avukat Çakırbeyli ailesinin avukatı Ebru karakterine hayat veren Dilşad Şimşek, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzeli Dilşad Şimşek'in yaşı...

24.12.2019 13:10 - Son Güncelleme: 24.12.2019 13:10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel avukatı Dilşad Şimşek şoke etti! 'Şimşek gibi kadınım' diyen Şimşek meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru'su Dilşad Şimşek yaşıyla herkesi şaşırttı. Verdiği röportajda güzellik sırlarını açıklayan Şimşek, EDHO'daki rolü hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel avukatı Dilşad Şimşek şoke etti! 'Şimşek gibi kadınım' diyen Şimşek meğer...

DİLŞAD ŞİMŞEK'TEN EBRU KARAKTERİ

"'Ebru', aslında ailenin Amerika ayağındaki, fakat hiç bilmedikleri 'Ünal Bey'in avukatlarından. Şimdi Türkiye'ye Çakırbeyli Ailesi'nin avukatlarından biri olarak geliyor. Güçlü bir takımda, kuvvetli bağlantıları var. Ailenin kilitlendiği olayların çözüm odağı."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel avukatı Dilşad Şimşek şoke etti! 'Şimşek gibi kadınım' diyen Şimşek meğer...

"Dizide ortada 15 milyar dolar gibi büyük bir rakam dönüyor. O kadar paranız olsa ne yapardınız?
Ben hayatım boyunca çok parayı sevemedim. Bence insanoğlunun dengesini bozan bir şey çok para. Gerçekten böyle bir param olsaydı; öncelikle ciddi bir kısmını bağışlardım. Bir miktarını yatırım amaçlı kullanırdım. Ondan sonra da kendi oyunculuğumla ilgili daha ne yapabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim diye bakardım. Belki bir yapım şirketi açardım. Bu işten asla kopmazdım. Ama daha çok yer gezip görmeyi de ihmal etmezdim. Bildiğim bir şey var ki, asla lüks bir şeylerin içinde olmazdım!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel avukatı Dilşad Şimşek şoke etti! 'Şimşek gibi kadınım' diyen Şimşek meğer...

Yaşlanmak sizi korkutuyor mu?
"Hiç korkutmuyor, aksine yaş almak çok güzel bir duygu. Bu yaşlar, kadının en olgun olduğu yaşlar. Yaşanması gereken tecrübeleri yaşayıp cebime koydum, şimdi dünyaya karşı daha cesur ve korkusuzum.
Şimşek gibiyim, dibe de daldım, zirveye de çıktım."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel avukatı Dilşad Şimşek şoke etti! 'Şimşek gibi kadınım' diyen Şimşek meğer...

Peki EDHO'nun güzel oyuncusu Dilşad Şimşek kaç yaşında dersiniz? İşte hrkesi şaşırtan Dilşad Şimşek'in yaşı...

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