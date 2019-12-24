Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel avukatı Dilşad Şimşek şoke etti! 'Şimşek gibi kadınım' diyen Şimşek meğer...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan'ın gizli avukatı Ebru'yu canlandıran Dilşad Şimşek, dizide dikkat çeken isimler arasında. Güzelliği ile göz dolduran Şimşek, verdiği bir röportajda yaşıyla ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölümündeki büyük sürprizle milyonları ekran başına kilitlemeye devam edecek. Dizide avukat Çakırbeyli ailesinin avukatı Ebru karakterine hayat veren Dilşad Şimşek, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzeli Dilşad Şimşek'in yaşı...
24.12.2019 13:10
- Son Güncelleme: 24.12.2019 13:10
"Dizide ortada 15 milyar dolar gibi büyük bir rakam dönüyor. O kadar paranız olsa ne yapardınız?
Ben hayatım boyunca çok parayı sevemedim. Bence insanoğlunun dengesini bozan bir şey çok para. Gerçekten böyle bir param olsaydı; öncelikle ciddi bir kısmını bağışlardım. Bir miktarını yatırım amaçlı kullanırdım. Ondan sonra da kendi oyunculuğumla ilgili daha ne yapabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim diye bakardım. Belki bir yapım şirketi açardım. Bu işten asla kopmazdım. Ama daha çok yer gezip görmeyi de ihmal etmezdim. Bildiğim bir şey var ki, asla lüks bir şeylerin içinde olmazdım!"
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