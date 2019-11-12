Kenan Işık uyandı mı? Ortaya çıkan görüntüsü şok etti...
Kim Milyoner Olmak İster? Yarışması ile uzun bir süredir görmeye alışkın olduğumuz ünlü sunucu Kenan Işık, hatırlanabileceği gibi 2014 senesinde spor yaparken geçirdiği bir kaza ile bitkisel hayata girmişti. Ünlü sunucunun sevenleri ve hayranları o zamandan bu zamana kadar düzenli olarak kendisinin sağlık durumunu takip etmeye devam ettiler. 1946 senesinde doğan Kenan Işık, ilkokul hayatının başından itibaren tiyatro ile içli dışlı olmuştur. Lise öğrenimi sırasında Ankara'da Meydan Sahnesi'nde oyunculuk yapmıştır. Peki Kenan Işık sağlık durumu ve son durumu ne oldu? İyileşiyor mu?
2014 senesinin Mart ayında spor salonunda saunadan çıkarken ayağı kayan ve yere düşen Kenan Işık başını yere çarpmıştı ve ağır bir darbe almıştı. Bu olay sonrasında acil olarak ameliyata alınan Işık, 3.5 saatlik operasyon sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Bir süre bitkisel hayatta kalan ünlü sunucu sonrasında Almanya'ya götürülerek tedavisine burada devam edildi. Yakınları tarafından kısmen hareket etmeye başladığı ifade edilen ünlü sunucu bugünlerde eşinin yanında tedavisine devam ediyor.
Kenan Işık Kimdir?
1946 senesinde doğan Kenan Işık, ilkokul hayatının başından itibaren tiyatro ile içli dışlı olmuştur. Lise öğrenimi sırasında Ankara'da Meydan Sahnesi'nde oyunculuk yapmıştır. Üniversite hayatında da oyunculuğa olan ilgisi devam etmiştir. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan ünlü sunucu sonrasında birçok oyun yazmıştır ve sahnelemiştir.