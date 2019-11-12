Kenan Işık uyandı mı? Ortaya çıkan görüntüsü şok etti...

Kim Milyoner Olmak İster? Yarışması ile uzun bir süredir görmeye alışkın olduğumuz ünlü sunucu Kenan Işık, hatırlanabileceği gibi 2014 senesinde spor yaparken geçirdiği bir kaza ile bitkisel hayata girmişti. Ünlü sunucunun sevenleri ve hayranları o zamandan bu zamana kadar düzenli olarak kendisinin sağlık durumunu takip etmeye devam ettiler. 1946 senesinde doğan Kenan Işık, ilkokul hayatının başından itibaren tiyatro ile içli dışlı olmuştur. Lise öğrenimi sırasında Ankara'da Meydan Sahnesi'nde oyunculuk yapmıştır. Peki Kenan Işık sağlık durumu ve son durumu ne oldu? İyileşiyor mu?

12.11.2019 16:53 - Son Güncelleme: 12.11.2019 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





