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Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kimmiş! Meğer yakışıklı oyuncuyla...

Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi Kuruluş Osman tam gaz yoluna devam ederken pek çok yeni isim de kadroya dahil olmaya devam ediyor. Onlardan biri de 30 yaşındaki güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Kuruluş Osman dizisine Peçenek kızı Targun Hatun olarak dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman'daki performansı ile dizinin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu hakkında merak edilenlerden biri de eşi oldu. Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan eşiyle hayatını birleştiren Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenler haberimizde.

30.12.2020 15:27 - Son Güncelleme: 30.12.2020 15:31
Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kimmiş! Meğer yakışıklı oyuncuyla...

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kimmiş! Namlı bir Peçenek beyinin kızı Targun Hatun karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

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Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kimmiş! Meğer yakışıklı oyuncuyla...

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kimmiş! Meğer yakışıklı oyuncuyla...

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur. Güzel hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey eşi oldu. Kısa bir süre önce evlenen Zeynep Tuğçe Bayat'ın kendisi kadar ünlü eşi bakın kim. İşte başta Zeynep Tuğçe Bayat olmak üzere ünlülerin eşleri.

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kimmiş! Meğer yakışıklı oyuncuyla...

DİLARA AKSÜYEK VE SEVGİLİSİ ONUR BAY

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i ile Cihangir'deki bir mekanda yakalandı.

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kimmiş! Meğer yakışıklı oyuncuyla...

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