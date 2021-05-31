Uyanış Büyük Selçuklu'nun Terken Hatun'u Hatice Şendil'in eşi bakın kim çıktı! Bir dönemin oyuncusu şimdinin yapımcısı

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, oyuncuları arasında Buğra Gülsoy, Sevda Erginci, Ekin Koç, Sezin Akbaşoğulları, Gürkan Uygun, Kaan Taşaner, Mehmet Özgür, Osman Sonant gibi isimleri bulunduran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de, Terken Hatun karakterine hayat veren 37 yaşındaki başarılı oyuncu Hatice Şendil. Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ve dizisi sayesinde şöhreti ülke sınırlarını aşan Hatice Şendil'in en az kendisi kadar ünlü eşi bakın kim çıktı. İşte başta Hatice Şendil olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

31.05.2021 14:01 - Son Güncelleme: 31.05.2021 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





