Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Sıfır Bir Adana'dan bomba transfer! EDHO oyuncularını hiç böyle görmediniz!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm fragmanıyla izleyicide büyük merak uyandırdı. Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü isimlerden oluşan EDHO oyuncu kadrosuna 'Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da Yahya karakterini canlandıran Murat Özben, Şafak karakteriyle dahil oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Şafak'ı Murat Özben," Oyunculuk kariyerimde önemli bir aşamada olduğumun farkındayım. Bu farkındalığı Şafak karakterine de anlatmaya çalışıyorum. Oyuncu oynadığı karakteri ikna edebiliyorsa başarı mutlaktır. Edho'nun başarısına layık olmaya çalışıyorum" dedi. Atv'nin 5 sezondur devam eden iddialı dizisi EDHO'nun oyuncularının eski hali dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının yıllar içerisindeki değişimi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Adana'nın en tehlikeli bölgelerinden Hürriyet mahallesinde geçen olayları farklı bir tarzla ekrana taşıyan internet dizisi "Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana"nın Yahya'sı transfer oldu. En son "Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana" dizisinde Yahya karakterini canlandıran ve aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Murat Özben Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Şafak karakterine hayat veriyor.
EDHO 149. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
"EDHO'NUN BAŞARISINA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
İnternetin en iddialı dizisinde yer alan Özben," Oyunculuk kariyerimde önemli bir aşamada olduğumun farkındayım. Bu farkındalığı Şafak karakterine de anlatmaya çalışıyorum. Oyuncu oynadığı karakteri ikna edebiliyorsa başarı mutlaktır. Edho'nun başarısına layık olmaya çalışıyorum" dedi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir.
Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.