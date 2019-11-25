Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın ne çıktı! Çok şaşıracaksınız...
Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri hiç kuşkusuz Çukur... Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı dizi 3.sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Aras Bulut İynemli bu dizi ile beraber kariyer basamaklarını ikişer, üçer adım tırmandı. Hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli ile ilgili bu gerçek çok şaşırtacak. Bakın Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği ne çıktı.
25.11.2019 17:42
- Son Güncelleme: 25.11.2019 17:42
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