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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın ne çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri hiç kuşkusuz Çukur... Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı dizi 3.sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Aras Bulut İynemli bu dizi ile beraber kariyer basamaklarını ikişer, üçer adım tırmandı. Hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli ile ilgili bu gerçek çok şaşırtacak. Bakın Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği ne çıktı.

25.11.2019 17:42 - Son Güncelleme: 25.11.2019 17:42
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın ne çıktı! Çok şaşıracaksınız...

İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin gerçek meslekleri.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın ne çıktı! Çok şaşıracaksınız...

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı. Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın ne çıktı! Çok şaşıracaksınız...

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın ne çıktı! Çok şaşıracaksınız...

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın ne çıktı! Çok şaşıracaksınız...

NURSEL KÖSE

Nursel Köse yurt dışına okumak için gitti ve oyuncu olmak için bir meslek edinmesi gerektiğinden mimarlık okudu. Diplomasını aldıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

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