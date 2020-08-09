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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, izleyicilerin 'EDHO yeni sezon ne zaman?' sorusunun yanıtını verdi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile sezon finali yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlere ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcıları, normalleşmeyle birlikte yeniden sete dönme kararı aldı.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman ekrana geleceği merak konusu olurken, müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğan ve genç yaşta anne-babası Almanya'da çalıştığı için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüyen Kaynarca, liseyi altı senede bitirdi. Aynı zamanda sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var.

09.08.2020 14:14 - Son Güncelleme: 09.08.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





