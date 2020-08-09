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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, izleyicilerin 'EDHO yeni sezon ne zaman?' sorusunun yanıtını verdi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile sezon finali yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlere ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcıları, normalleşmeyle birlikte yeniden sete dönme kararı aldı.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman ekrana geleceği merak konusu olurken, müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğan ve genç yaşta anne-babası Almanya'da çalıştığı için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüyen Kaynarca, liseyi altı senede bitirdi. Aynı zamanda sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var.

09.08.2020 14:14 - Son Güncelleme: 09.08.2020 14:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman başlıyor? EDHO 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri, hemen hemen her gün bu soruların yanıtını arıyor. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, izleyicinin sorularına heyecanlandıran bir paylaşımla yanıt verdi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile erken bir sezon finali yaptı. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz koronavirüs salgını nedeniyle sete ara vermişti. Normalleşmeyle birlikte sete dönmeye karar veren yapımcılar dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!

MÜJDEYİ OKTAY KAYNARCA VERDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman ekrana geleceği merak konusu olurken, müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın kardeşleri ile benzerlikleri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

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