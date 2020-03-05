Akın Akınözü ve sevgilisini hiç böyle görmediniz! Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?
Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile genç kızların ilgi odağı haline gelen oyuncu Akın Akınözü, sevgilisi ile ilk kez el ele görüntü verdi. Geçtiğimiz akşam sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile baş başa yemek yerken görüntülenen Hercai'nin yıldız ismi Akın Akınözü, evlilik haberlerine da yanıt verdi. 7 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Sandra Pestelmaciyan ile ilk kez el ele, göz göz muhabirlerden kaçmadan vakit geçiren 29 yaşındaki Akın Akınözü evlilik haberleri hakkında bakın neler söyledi...
05.03.2020 14:01
- Son Güncelleme: 05.03.2020 14:15
Rol aldığı dizinin Avrupa'da ve dünyada yoğun ilgi gördüğünü dile getiren oyuncuya, "Star olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Akınözü, "Sizin starlık tanımınız nedir? Ben oyunculuk yapmaya çalışan bir bireyim. Elimden geldiğince işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, o kadar" ifadelerini kullandı.
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