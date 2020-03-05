Akın Akınözü ve sevgilisini hiç böyle görmediniz! Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?

"ŞU AN İÇİN ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Sevgilisi ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanlayan Akın Akınözü, "Öyle haberler çıktı, ama şu an için öyle bir şey yok. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.