Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı. Ünlü futbolcu Arda Turan'ın ikinci kez anne olmak için gün sayan eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir davete katıldı. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve ikinci kez erkek bir çocuğu olacağını öğrenen Aslıhan Doğan Turan, açıklamalarda bulundu. İlk çocuklarının ismini Hamza Arda koyan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeklerinin ismine karar verdi. 5 ay sonra dünyaya gelecek bebeğin adını öğrenenler, "Bu nasıl aşk!" dedi.

06.02.2020 12:15 - Son Güncelleme: 06.02.2020 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





