Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk!
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı. Ünlü futbolcu Arda Turan'ın ikinci kez anne olmak için gün sayan eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir davete katıldı. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve ikinci kez erkek bir çocuğu olacağını öğrenen Aslıhan Doğan Turan, açıklamalarda bulundu. İlk çocuklarının ismini Hamza Arda koyan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeklerinin ismine karar verdi. 5 ay sonra dünyaya gelecek bebeğin adını öğrenenler, "Bu nasıl aşk!" dedi.
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri de erkek olacak. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün katıldığı davette açıklamalarda bulundu. İkinci çocuklarının adını belirlediklerini belirten Aslıhan'ın açıklaması, Arda Turan'ın Galatasaray sevgisini gösterdi. İşte Arda Turan'ın ikinci çocuğunun ismi...