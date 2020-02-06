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Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı. Ünlü futbolcu Arda Turan'ın ikinci kez anne olmak için gün sayan eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir davete katıldı. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve ikinci kez erkek bir çocuğu olacağını öğrenen Aslıhan Doğan Turan, açıklamalarda bulundu. İlk çocuklarının ismini Hamza Arda koyan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeklerinin ismine karar verdi. 5 ay sonra dünyaya gelecek bebeğin adını öğrenenler, "Bu nasıl aşk!" dedi.

06.02.2020 12:15 - Son Güncelleme: 06.02.2020 12:38
Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk!

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri de erkek olacak. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün katıldığı davette açıklamalarda bulundu. İkinci çocuklarının adını belirlediklerini belirten Aslıhan'ın açıklaması, Arda Turan'ın Galatasaray sevgisini gösterdi. İşte Arda Turan'ın ikinci çocuğunun ismi...

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk!

İlk çocuklarının ismini Hamza Arda koyan ünlü çift, ikinci bebeklerinin de ismine karar verdi. 5 ay sonra dünyaya gelecek bebeğin adı Asil Aslan olacak.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk!

"ALLAH'IN ASLANI"

Bir davete katılan Aslıhan Doğan Turan, isim konusunda açıklama yaptı: "Hamza; Allah'ın Aslanı demek biz de uyumlu olsun diye ikinci çocuğumuzun ismini Asil Aslan koymak istedik.

4 ayda sadece yarım kilo aldım. 5 ay sonra bebeğimizi kucağımıza alacağız ve Hamza Arda abi olacak"

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk!

GALATASARAY SEVGİSİ

Arda Turan'ın Aslan ismini Galatasaray'a olan sevgisinen dolayı da koymak istediği öğrenilen bilgiler arasında.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk!

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