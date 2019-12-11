Aydan Şener son haliyle herkesi şaşırttı! Yeşilçam'ın yürek hoplatan güzeli...

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Önceki gün bir davte katılan Aydan Şener, estetik operasyon geçirmediğini ve cildine yalnızca nemlendirici kullandığını belirtti. İşte Aydan Şener'in son hali...