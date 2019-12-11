Aydan Şener son haliyle herkesi şaşırttı! Yeşilçam'ın yürek hoplatan güzeli...
Aydan Şener, güzelliği ile yıllara meydan okuyor! Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte hayranlarının sorularını yanıtlayan 56 yaşındaki usta sanatçı Aydan Şener, yüzünde hiç estetik işlem olmadığını söyleyerek "Cildime nemlendirici sürüyorum" ifadesini kullandı. Aydan Şener'in son halini görenler, estetiksiz bir şekilde bu kadar güzel bir cilde sahip olan ve bir döneme damga vuran Yeşilçam güzelini hayranlıkla izledi. Aydan Şener, 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. 1983 yılında evlendi ve Ecem Akbin adında 31 yaşında bir kızı var. İşte Yeşilçam'ın yıllara meydan okuyan güzeli Aydan Şener'İn son hali...
11.12.2019 10:00
- Son Güncelleme: 11.12.2019 10:00
Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Önceki gün bir davte katılan Aydan Şener, estetik operasyon geçirmediğini ve cildine yalnızca nemlendirici kullandığını belirtti. İşte Aydan Şener'in son hali...
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