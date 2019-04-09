Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin ölüm yıldönümünü andı. Hayranları ise Kaynarca'nın bu davranışından sonra ünlü oyuncu hakkında her şeyi merak etmeye başladı. Bunların başında da Oktay Kaynarca'nın nerede ve nasıl bir evde oturduğu oldu. EDHO'daki Çakırbeyli ailesinin lideri Oktay Kaynarca'nın Malatya'daki evini görmeye hazır mısınız? İşte Oktay Kaynarca'nın memelektteki evi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA