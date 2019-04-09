Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, bilindiği üzere Malatyalıdır. EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca, şu sıralar açtığı Youtube kanalı hakkında Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Atv'nin başarılı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, son günlerde Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteriyle yeniden gündemde. İşte Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı, EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın herkesin merak ettiği memleketi Malatya'daki evi...
09.04.2019 09:55
- Son Güncelleme: 09.04.2019 10:40
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin ölüm yıldönümünü andı. Hayranları ise Kaynarca'nın bu davranışından sonra ünlü oyuncu hakkında her şeyi merak etmeye başladı. Bunların başında da Oktay Kaynarca'nın nerede ve nasıl bir evde oturduğu oldu. EDHO'daki Çakırbeyli ailesinin lideri Oktay Kaynarca'nın Malatya'daki evini görmeye hazır mısınız? İşte Oktay Kaynarca'nın memelektteki evi...
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