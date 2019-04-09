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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, bilindiği üzere Malatyalıdır. EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca, şu sıralar açtığı Youtube kanalı hakkında Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Atv'nin başarılı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, son günlerde Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteriyle yeniden gündemde. İşte Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı, EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın herkesin merak ettiği memleketi Malatya'daki evi...

09.04.2019 09:55 - Son Güncelleme: 09.04.2019 10:40
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin ölüm yıldönümünü andı. Hayranları ise Kaynarca'nın bu davranışından sonra ünlü oyuncu hakkında her şeyi merak etmeye başladı. Bunların başında da Oktay Kaynarca'nın nerede ve nasıl bir evde oturduğu oldu. EDHO'daki Çakırbeyli ailesinin lideri Oktay Kaynarca'nın Malatya'daki evini görmeye hazır mısınız? İşte Oktay Kaynarca'nın memelektteki evi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?

İŞTE ÜNLÜLERİN EVLERİ

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

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