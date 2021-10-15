Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm kutlamasında yeni kadro göründü! Oktay Kaynarca yeni sezonla ilgili bakın neler söyledi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm kutlamasında EDHO'nun yeni oyuncu kadrosu göründü! Oktay Kaynarca yeni sezonla ilgili konuşması ile dikkat çekti. Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. Sezonu için sete çıktı. İşte yeni sezona 200. bölümle merhaba demeye hazırlanan ekibin ilk görüntüsü...
YENİ KADRODAN İLK KARE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm kutlamasında yeni kadro göründü! Oktay Kaynarca yeni sezonla ilgili bakın neler söyledi...
Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.
200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.
YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
EDHO yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu! Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.