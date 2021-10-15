Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm kutlamasında yeni kadro göründü! Oktay Kaynarca yeni sezonla ilgili bakın neler söyledi...

200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.