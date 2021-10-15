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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un mayolu pozuyla 1997'ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'ın yıllar içindeki değişimi 'yaş almıyor' dedirtti

Pınar Altuğ'un mayolu pozuyla 1997'ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'ın yıllar içindeki değişimi 'yaş almıyor' dedirtti

Pınar Altuğ'un mayolu pozuyla 1997'ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'ın yıllar içindeki değişimi 'yaş almıyor' dedirtti. Sosyal medya Pınar Altuğ'u konuşuyor. Su adında bir kız evladı olan ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram geleneğini bozmadı ve her perşembe günü olduğu gibi takipçilerini geçmişte yolculuğa çıkardı. Altuğ'un paylaşımını görenleri 'Hiç yaş almıyor sanki' şeklinde yorumlarda bulundu. Değişimi ile gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu.

15.10.2021 14:27 - Son Güncelleme: 15.10.2021 14:32
Pınar Altuğ’un mayolu pozuyla 1997’ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar’ın yıllar içindeki değişimi ’yaş almıyor’ dedirtti

Pınar Altuğ'un mayolu pozuyla 1997'ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'ın yıllar içindeki değişimi 'sanki yaş almıyor' dedirtiyor.

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Pınar Altuğ’un mayolu pozuyla 1997’ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar’ın yıllar içindeki değişimi ’yaş almıyor’ dedirtti

Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden.

Pınar Altuğ’un mayolu pozuyla 1997’ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar’ın yıllar içindeki değişimi ’yaş almıyor’ dedirtti

Eşi ile arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Altuğ, mutlu ailesi ile özel anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Pınar Altuğ’un mayolu pozuyla 1997’ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar’ın yıllar içindeki değişimi ’yaş almıyor’ dedirtti

Her perşembe takipçilerini geçmişe götüren Altuğ geleneği bozmadı.

Pınar Altuğ’un mayolu pozuyla 1997’ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar’ın yıllar içindeki değişimi ’yaş almıyor’ dedirtti

Arka arkaya yaptığı zamanda yolculuk paylaşımları ile adından söz ettiren Pınar Altuğ'un 1997 yılında çekilen mayolu karesi çok konuşuldu.

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