Pınar Altuğ'un mayolu pozuyla 1997'ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'ın yıllar içindeki değişimi 'yaş almıyor' dedirtti
Pınar Altuğ'un mayolu pozuyla 1997'ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'ın yıllar içindeki değişimi 'yaş almıyor' dedirtti. Sosyal medya Pınar Altuğ'u konuşuyor. Su adında bir kız evladı olan ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram geleneğini bozmadı ve her perşembe günü olduğu gibi takipçilerini geçmişte yolculuğa çıkardı. Altuğ'un paylaşımını görenleri 'Hiç yaş almıyor sanki' şeklinde yorumlarda bulundu. Değişimi ile gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu.
15.10.2021 14:27
- Son Güncelleme: 15.10.2021 14:32
Pınar Altuğ'un mayolu pozuyla 1997'ye yolculuk! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'ın yıllar içindeki değişimi 'sanki yaş almıyor' dedirtiyor.
Arka arkaya yaptığı zamanda yolculuk paylaşımları ile adından söz ettiren Pınar Altuğ'un 1997 yılında çekilen mayolu karesi çok konuşuldu.