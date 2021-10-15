Vav TV İzle
Haberler Magazin Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! 'Gözlerime mi inanayım yaşına mı?'

Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! 'Gözlerime mi inanayım yaşına mı?'

Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı, sosyal medyada, 'Gözlerime mi inanayım yaşına mı?' şeklinde yorumlar yapıldı.Süperstar Ajda Pekkan'ın uzun zamandır beklenen yeni albümü müzikseverler ile buluşuyor. Ünlü şarkıcı, yeni albümü için kamera karşısına geçti ve birbirinden iddialı pozlar verdi. Mayolu pozlarıyla gündeme gelen Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyanın dilinde.

15.10.2021 12:45 - Son Güncelleme: 15.10.2021 12:45
Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! ’Gözlerime mi inanayım yaşına mı?’

'GÖZLERİME Mİ İNANAYIM YAŞINA MI?'

Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu! Süperstar'ı gören şaştı kaldı, bir daha baktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! ’Gözlerime mi inanayım yaşına mı?’

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, şimdilerde yeni albümü Ajda'nın heyecanını yaşıyor.

Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! ’Gözlerime mi inanayım yaşına mı?’

POZLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Şarkılarının yanı sıra albüm fotoğraflarına da ekstra bir özen gösteren sanatçı, verdiği pozlarla gündeme geldi. Yaşına rağmen fiziğiyle genç kızlarla taş çıkartan Ajda Pekkan'ın yaşı merak edildi. İşte başta Ajda Pekkan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! ’Gözlerime mi inanayım yaşına mı?’

Songül Karlı - 15 Eylül 1973

Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! ’Gözlerime mi inanayım yaşına mı?’

Mehmet Ali Erbil - 8 Şubat 1957

SON DAKİKA