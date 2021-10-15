Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! ’Gözlerime mi inanayım yaşına mı?’

POZLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Şarkılarının yanı sıra albüm fotoğraflarına da ekstra bir özen gösteren sanatçı, verdiği pozlarla gündeme geldi. Yaşına rağmen fiziğiyle genç kızlarla taş çıkartan Ajda Pekkan'ın yaşı merak edildi. İşte başta Ajda Pekkan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...