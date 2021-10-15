Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı kaldı bir daha baktı! 'Gözlerime mi inanayım yaşına mı?'
Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu gören şaştı, sosyal medyada, 'Gözlerime mi inanayım yaşına mı?' şeklinde yorumlar yapıldı.Süperstar Ajda Pekkan'ın uzun zamandır beklenen yeni albümü müzikseverler ile buluşuyor. Ünlü şarkıcı, yeni albümü için kamera karşısına geçti ve birbirinden iddialı pozlar verdi. Mayolu pozlarıyla gündeme gelen Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyanın dilinde.
15.10.2021 12:45
- Son Güncelleme: 15.10.2021 12:45
'GÖZLERİME Mİ İNANAYIM YAŞINA MI?'
Ajda Pekkan beyaz mayolu pozuyla fena gündem oldu! Süperstar'ı gören şaştı kaldı, bir daha baktı!
POZLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR
Şarkılarının yanı sıra albüm fotoğraflarına da ekstra bir özen gösteren sanatçı, verdiği pozlarla gündeme geldi. Yaşına rağmen fiziğiyle genç kızlarla taş çıkartan Ajda Pekkan'ın yaşı merak edildi. İşte başta Ajda Pekkan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...