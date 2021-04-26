Aleyna Tilki’nin şiş dudakları olay oldu! Son halini gören dönüp bir daha baktı “Ajda Pekkan olma yolunda”
Aleyna Tilki'nin şiş dudakları olay oldu! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu Aleyna Tilki, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını cevapladı. Ancak 20 yaşındaki Tilki'nin sorulara verdiği cevaplardan çok şiş dudakları konuşuldu. Daha önce de estetik yaptırdığı konuşulan Tilki'nin şişkin dudakları yüzünden konuşmakta güçlük çekmesi alay konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarla Tilki'yi ti'ye aldı. Tilki'nin son görüntüsünün ardından ünlü isimlerin estetikli halleri de gündeme geldi. İşte Aleyna Tilki'nin gündem olan son hali ve ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…
Tilki, "'Aşk nedir?" sorusuna da "Hormoncukların birleşmesiyle ortaya çıkan bir insan hali var. Gitmişler koca aşkı bu hale oksitosine, vazopresine bilmem neye mal etmişler. Yok neymiş bir de aşkın süresi en çok 2 seneymiş. Sussunlar! Aşkın bu olmadığını kesin biliyorum. Ama aşkın ne olduğunu da bilmiyorum. Hissediyorum sadece" şeklinde karşılık verdi.