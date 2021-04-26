Aleyna Tilki’nin şiş dudakları olay oldu! Son halini gören dönüp bir daha baktı “Ajda Pekkan olma yolunda”

Tilki, "'Aşk nedir?" sorusuna da "Hormoncukların birleşmesiyle ortaya çıkan bir insan hali var. Gitmişler koca aşkı bu hale oksitosine, vazopresine bilmem neye mal etmişler. Yok neymiş bir de aşkın süresi en çok 2 seneymiş. Sussunlar! Aşkın bu olmadığını kesin biliyorum. Ama aşkın ne olduğunu da bilmiyorum. Hissediyorum sadece" şeklinde karşılık verdi.