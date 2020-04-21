Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (164. bölüm) bu akşam sezon finaline mi giriyor? Yönetmen Onur Tan paylaştı

EDHO ERKEN SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

"Yürüdüğümüz yollardan geçen çok olacak elbette...Ama anılarımızı yaşayan olamayacak... İyisi mi kabul etmek lazım, zaten herkes bir anı olacak sana... Çok büyük planlar yapmanın gereği yok... Geldi de, oynadık de, bitti de... Belki saklambaç gibi hayat... Sayarsın ve dönersin arkanı... Kimse yok.... Ya da belki bir film gibi hayat... Çileli ya da zevk verici... Gülüp ağlayanı da var... Ağlayanı güleni de var... Gülenlerin çok ağladığını da gördüm... Ağlayan yürekleri taş bağlamış gibi yapan, köşelerde sessiz ağlayan insanları ve dostları da gördüm... Her bir damlacık anılar... Sözcükler değişiyor, anılar sözcüklerini değiştirmiyor... Acı ve anı... En güzeli acısı gitsin, anısı kalsın hayat... Bugün de #eskiyadunyayahukumdarolmaz #edho var olacak... Var edenlerin, hayalini kuranların, yazanların, yapanların, oynayanların, emek harcayan gerçek emekçilerinin sayesinde... Tanıdığım, tanımadığım emeği geçen herkesin ve en önemlisi izleyen, göz nurunu ekrana kilitleyerek saatleri ve dakikaları hesaplayan sonra da bunun hesabını bizlerden soran tüm güzel izleyecilerimizin her birine sonsuz teşekkürler ve şükürler olsun.... En önemlisi de kendi hesabımdan ne zaman böyle hissi paylaşımlarımı yazsam; veda mı etti, kim gitti, dizi mi bitti diye sorulan sorular oluyor... Hiç biri olmadı, bir hüzün geldi yazdım ve bu hüznün yerini terk ettiği mutluluğu paylaşmak istedim sadece... iyi ki varsınız... #eşkyadünyayahükümdarolmaz bu akşam da @atvturkiye 'de var olacak...