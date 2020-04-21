Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (164. bölüm) bu akşam sezon finaline mi giriyor? Yönetmen Onur Tan paylaştı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Atv ekranlarında yeni bölümle herkesi ekran başına kilitleyecek! 5 sezondur izleyiciye nefes kesen anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölümde komuta Hızır'dan alınıyor mu? Merakla beklenen yeni bölüm önce yönetmen Onur Tan'dan paylaşım geldi. Oktay Kaynarca, Sabina Toziya, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Sanem Çelik gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip EDHO sezon finaline mi giriyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden dikkat çeken paylaşım ve EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...
EDHO ERKEN SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?
"Yürüdüğümüz yollardan geçen çok olacak elbette...Ama anılarımızı yaşayan olamayacak... İyisi mi kabul etmek lazım, zaten herkes bir anı olacak sana... Çok büyük planlar yapmanın gereği yok... Geldi de, oynadık de, bitti de... Belki saklambaç gibi hayat... Sayarsın ve dönersin arkanı... Kimse yok.... Ya da belki bir film gibi hayat... Çileli ya da zevk verici... Gülüp ağlayanı da var... Ağlayanı güleni de var... Gülenlerin çok ağladığını da gördüm... Ağlayan yürekleri taş bağlamış gibi yapan, köşelerde sessiz ağlayan insanları ve dostları da gördüm... Her bir damlacık anılar... Sözcükler değişiyor, anılar sözcüklerini değiştirmiyor... Acı ve anı... En güzeli acısı gitsin, anısı kalsın hayat... Bugün de #eskiyadunyayahukumdarolmaz #edho var olacak... Var edenlerin, hayalini kuranların, yazanların, yapanların, oynayanların, emek harcayan gerçek emekçilerinin sayesinde... Tanıdığım, tanımadığım emeği geçen herkesin ve en önemlisi izleyen, göz nurunu ekrana kilitleyerek saatleri ve dakikaları hesaplayan sonra da bunun hesabını bizlerden soran tüm güzel izleyecilerimizin her birine sonsuz teşekkürler ve şükürler olsun.... En önemlisi de kendi hesabımdan ne zaman böyle hissi paylaşımlarımı yazsam; veda mı etti, kim gitti, dizi mi bitti diye sorulan sorular oluyor... Hiç biri olmadı, bir hüzün geldi yazdım ve bu hüznün yerini terk ettiği mutluluğu paylaşmak istedim sadece... iyi ki varsınız... #eşkyadünyayahükümdarolmaz bu akşam da @atvturkiye 'de var olacak...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir.
Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.