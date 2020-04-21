RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın 'Arap Celal'i hakkında şaşırtan gerçek

Yeşilçam'a 'Arap Celal' karakteriyle damga vurmuştu! Celalettin Yonat hakkındaki o gerçek şoke etti. Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin Yonat yıllar sonra yeniden akıllara geldi.

21.04.2020 20:45 - Son Güncelleme: 29.04.2020 18:40
Yeşilçam'ın 'Arap Celal'i hakkında şaşırtan gerçek

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de rol aran Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

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Yeşilçam'ın 'Arap Celal'i hakkında şaşırtan gerçek

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