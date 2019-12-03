GaleriMagazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! O da EDHO'da

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve salı akşamlarının fenomeni haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, serüvenine tam gaz devam ediyor. Kadrosunu her geçen yıl genişleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geçtiğimiz yıl katılan Ceren Benderlioğlu, dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Dizide Ömür Façalı'yı canladıran Ceren Benderlioğlu oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine topladı. 36 yaşındaki güzel oyuncunun evli ve bir çocuk annesi olduğunu duyanlar şaşırıyor. Peki Ceren Benderlioğlu'nun eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İpucu verelim, o da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından biri. İşte başta Ceren Benderlioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri.

03.12.2019 10:42 - Son Güncelleme: 03.12.2019 10:49
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! O da EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! O da EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide oynuyor. Peki Ceren Benderlioğlu'nun eşi kim dersiniz? İşte başta Ceren Benderlioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! O da EDHO'da

ÜNLÜLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! O da EDHO'da

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! O da EDHO'da

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 'Biz iki devlet bir milletiz' diyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Bakü'ye mi taşınıyor?
'Biz iki devlet bir milletiz' diyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Bakü'ye mi taşınıyor?