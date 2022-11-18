Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey'i çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı...
Kimse daha önce görmemişti! 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun programda telefonla teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğuna yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Hatta 'Hamdi Bey diye biri yok, Acun kendi kendine konuşuyor' bile denilmişti. Programın gizemli ismi Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın merakla beklenen Hamdi Bey kim çıktı.
18.11.2022 09:19 - Son Güncelleme: 18.11.2022 09:20