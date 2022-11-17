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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına yorum yağdı: "Maşallah her zaman her haliyle güzel"

Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına yorum yağdı: "Maşallah her zaman her haliyle güzel"

Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına, "Maşallah her zaman her haliyle güzel" şeklinde yorum yağdı. Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Hülya Avşar, sinema oyunculuğundan tiyatroya, müzik dünyasından iş kadınlığına başarılı ve güçlü kadını temsil eden Hülya Avşar, dünden bugüne hep güzelliğiyle de adından söz ettirdi. 1982 yılında bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasıyla adını duyuran Hülya Avşar'ın şimdiye kadar hiç görülmemiş bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Avşar kızı güzelliğini bir kez daha tescilledi.

17.11.2022 16:59 - Son Güncelleme: 17.11.2022 17:09
Hülya Avşar’ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına yorum yağdı: Maşallah her zaman her haliyle güzel

"HER ZAMAN HER HALİYLE GÜZEL"

Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar’ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına yorum yağdı: Maşallah her zaman her haliyle güzel

59 yaşındaki Hülya Avşar ilk olarak 1982 yılında bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasında ortaya çıktı.

Hülya Avşar’ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına yorum yağdı: Maşallah her zaman her haliyle güzel

O gece kraliçe seçildi Avşar.. Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı.

Hülya Avşar’ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına yorum yağdı: Maşallah her zaman her haliyle güzel

Avşar, tacı elinden alındıktan sonra dikkat çekip kariyer basamaklarını hızla tırmanırken dönemin gözde futbolcusu Tanju Çolak ile yolları kesişti..Birbirlerine aşık oldular.. Ama büyük bir sorun vardı: Tanju evliydi...

Hülya Avşar’ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına yorum yağdı: Maşallah her zaman her haliyle güzel

Dönemin en çok konuşulan yasak aşkı oldu bu.. İkili kameralardan saklanmadan aşklarını yaşadı. Herkesin gözü onların üstündeydi. Ama her yasak aşk gibi bunun da sonu geldi.

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