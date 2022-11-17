Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'iydi! Alpaslan Özmol Kuruluş Osman'da! Görenler şaşakaldı peş peşe yorumlar yağdı: "Ölmemiş miydin abi sen?"
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'iydi! Alpaslan Özmol Kuruluş Osman'da! Görenler şaşakald, ünlü oyuncuyu görenler sosyal medyada peş peşe, "Ölmemiş miydin abi sen?" yorumları yaptı. 2019 -2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile hafızalara kazınan Alpaslan Özmol zaman zaman 'Çaycı Hüseyin öldü' şeklinde asılsız haberlerle gündeme geliyor. 46 yaşındaki Alpaslan Özmol'u Kuruluş Osman'da Gürbüz Bey karakteriyle gören izleyici heyecanlandı, ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu.
"ÖLMEMİŞ MİYDİN ABİ SEN?"
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'iydi! Alpaslan Özmol Kuruluş Osman'da! Görenler şaşakaldı, peş peşe yorumlar yağdı.
KURULUŞ OSMAN'A İKİ YENİ OYUNCU
'Kuruluş Osman'ın 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünde ise usta oyuncular Deniz Barut 'Valide İsmihan Sultan' ve Alpaslan Özmol ise 'Gürbüz Alp' karakterleriyle seyirci karşısına çıkacaklar.
'Kuruluş Osman'ın 104'üncü bölümünde; Osman Bey ve Alpları, Olof'un patlattığı madenden sağ salim kurtulmayı başardı. Osman Bey, yanında Bala Hatun ve Alplarıyla, Kayı Obasına çekilip büyük oyununu kurdu. Öte yandan madende yaralanan Alplarda obadaki şifahanede iyileştiler. Osman Bey'in yokluğunda yerine oğlu Orhan Bey vekalet etti ve Yenişehir'de nizam, Malhun Hatun'un da desteğiyle sağlandı. Osman Bey'in öldüğünü zanneden Olof ve Kantakuzenos ise Yenişehir'i yakmak için planlar yaptılar.