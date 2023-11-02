Eskiden fotoğrafçılığını yapıyordu! Demet Akalın’dan Dilan Polat itirafı! İlk kez açık açık konuştu: Hira ile dalga geçince...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla uzun zamandır Türkiye gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, bu gelişme sonrası bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.