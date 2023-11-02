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Eskiden fotoğrafçılığını yapıyordu! Demet Akalın’dan Dilan Polat itirafı! İlk kez açık açık konuştu: Hira ile dalga geçince...

Demet Akalın'dan Dilan Polat itirafı! Haklarında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatılan Engin Polat-Dilan Polat çifti ile 17 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Dilan Polat'ın eskiden fotoğrafçılığını yaptığı şarkıcı Demet Akalın ise konuyla ilgili ilk kez konuştu. Akalın, dikkat çeken sözlere imza attı. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 10:05 Güncelleme 02 Kasım 2023, 10:20
Eskiden fotoğrafçılığını yapıyordu! Demet Akalın’dan Dilan Polat itirafı! İlk kez açık açık konuştu: Hira ile dalga geçince... 1

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Eskiden fotoğrafçılığını yapıyordu! Demet Akalın’dan Dilan Polat itirafı! İlk kez açık açık konuştu: Hira ile dalga geçince... 2

Çift, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.

Eskiden fotoğrafçılığını yapıyordu! Demet Akalın’dan Dilan Polat itirafı! İlk kez açık açık konuştu: Hira ile dalga geçince... 3

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla uzun zamandır Türkiye gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, bu gelişme sonrası bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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