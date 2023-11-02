Elçin Sangu’dan bir ilk! Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajını gören dönüp bir daha baktı! İşte sosyal medyayı ikiye bölen son hali...

Son olarak Engin Altan Düzyatan ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinde Peri karakteriyle izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu, yeni imajıyla sosyal medyaya damga vurdu. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirirken takipçilerini ikiye böldü. Kimisi kısa saçı ünlü oyuncuya yakıştırdı, kimisi ise "Eski hali daha güzeldi" dedi. İşte Elçin Sangu'nun sosyal medyayı ikiye bölen son hali...