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Elçin Sangu’dan bir ilk! Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajını gören dönüp bir daha baktı! İşte sosyal medyayı ikiye bölen son hali...

Son olarak Engin Altan Düzyatan ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinde Peri karakteriyle izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu, yeni imajıyla sosyal medyaya damga vurdu. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirirken takipçilerini ikiye böldü. Kimisi kısa saçı ünlü oyuncuya yakıştırdı, kimisi ise "Eski hali daha güzeldi" dedi. İşte Elçin Sangu'nun sosyal medyayı ikiye bölen son hali...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 11:15 Güncelleme 02 Kasım 2023, 11:23
Elçin Sangu’dan bir ilk! Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajını gören dönüp bir daha baktı! İşte sosyal medyayı ikiye bölen son hali... 1

Kiralık Aşk dizisi ile tanınan Elçin Sangu, son olarak Engin Altan Düzyatan ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinde Peri karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Elçin Sangu’dan bir ilk! Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajını gören dönüp bir daha baktı! İşte sosyal medyayı ikiye bölen son hali... 2

Ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından ise imaj değişikliğine gitti.

Elçin Sangu’dan bir ilk! Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajını gören dönüp bir daha baktı! İşte sosyal medyayı ikiye bölen son hali... 3

Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

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