2. bebek müjdesi! Cemre Kemer’den müjdeli haber! Minik kızıyla duyurdu: Yeniden başlıyoruz! Hepsi Grubu'yla tanınmıştı...

Hepsi Grubu ile adını geniş kitlelere duyuran Cemre Kemer, 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu. 2021'de kızı Karla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Kemer'den müjdeli haber geldi. Ünlü isim, minik kızı ile çektiği eğlenceli bir videoyla ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. İşte o paylaşım...
Yıllar önce Hepsi Grubu'ndaki dansları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Cemre Kemer, 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile dünyaevine girdi.
Grup dağıldıktan sonra sahnelere veda eden ve sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Kemer, 2021'de kızı Karla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Kızıyla yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ünlü isim, o gönderilere bir yenisini daha ekledi ve bu kez müjdeli bir haberle takipçilerinin karşısına çıktı.