Bir garip ikili! Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Bircan Bali ile Merve Boluğur'un 40 günlük eşi Mert Aydın aşk mı yaşıyor?

Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü... Merve Boluğur'un sadece 40 gün evli kaldığı eşi olarak tanınan DJ Mert Aydın ile sunucu Bircan Bali'nin aşk yaşadığı iddiası tam konuşulmaya başlamışken, Mert Aydın'dan gelen bir hamle dedikoduları iyiyden iyiye alevlendirdi. Peki ikili arasında neler oluyor. İşte haberin detayları...
Bircan Bali ile Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın arasında neler oluyor? İşte iddianın detayları...
2013 tarihinde Şenol İpek'le dünyaevine giren ünlü sunucu evliliğini beş yılın ardından noktalama kararı aldı.
Ardından Ömer Gezen ile bir evlilik yapan ve Saygı adından bir evladı olan Bali'nin şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.