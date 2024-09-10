Güldür Güldür’ün yıldızları Aylin Kontente ile Alper Kul’un gözlerden uzak büyüttüğü 2 çocuğuna bakın! "Küçük oğlan aynı annesi"

İnsanlar Alemi programının kadrosunda tanışan ve Güldür Güldür'de birlikte rol alan Aylin Kontente ve Alper Kul, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken ünlü çiftin gözlerden uzak tuttukları özel hayatları da merak konusu oldu. Ünlü çiftin iki oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken "Küçük aynı annesi" yorumu yapıldı. İşte Alper Kul ile Aylin Kontente'nin gözlerden uzak büyüttükleri oğulları...
Güldür Güldür Show'da canlandırdıkları Burcu ve İsmail karakterleriyle hafızalara kazınan Alper Kul ile Aylin Kontente, İnsanlar Alemi programının kadrosunda tanışıp aşk yaşamaya başladı.
Oyuncu çift, mutlu birlikteliklerini 2012 yılında evlilikle taçlandırdı.
18 Aralık 2012 tarihinde dünyaevine giren çiftin bu evlilikten Arel ve Leo adında iki oğlu oldu.