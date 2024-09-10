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Güldür Güldür’ün yıldızları Aylin Kontente ile Alper Kul’un gözlerden uzak büyüttüğü 2 çocuğuna bakın! "Küçük oğlan aynı annesi"

İnsanlar Alemi programının kadrosunda tanışan ve Güldür Güldür'de birlikte rol alan Aylin Kontente ve Alper Kul, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken ünlü çiftin gözlerden uzak tuttukları özel hayatları da merak konusu oldu. Ünlü çiftin iki oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken "Küçük aynı annesi" yorumu yapıldı. İşte Alper Kul ile Aylin Kontente'nin gözlerden uzak büyüttükleri oğulları...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 09:08 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 09:09
Güldür Güldür’ün yıldızları Aylin Kontente ile Alper Kul’un gözlerden uzak büyüttüğü 2 çocuğuna bakın! Küçük oğlan aynı annesi 1

Güldür Güldür Show'da canlandırdıkları Burcu ve İsmail karakterleriyle hafızalara kazınan Alper Kul ile Aylin Kontente, İnsanlar Alemi programının kadrosunda tanışıp aşk yaşamaya başladı.

Güldür Güldür’ün yıldızları Aylin Kontente ile Alper Kul’un gözlerden uzak büyüttüğü 2 çocuğuna bakın! Küçük oğlan aynı annesi 2

Oyuncu çift, mutlu birlikteliklerini 2012 yılında evlilikle taçlandırdı.

Güldür Güldür’ün yıldızları Aylin Kontente ile Alper Kul’un gözlerden uzak büyüttüğü 2 çocuğuna bakın! Küçük oğlan aynı annesi 3

18 Aralık 2012 tarihinde dünyaevine giren çiftin bu evlilikten Arel ve Leo adında iki oğlu oldu.

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