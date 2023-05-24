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Haberler Magazin Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia

Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia

Son olarak Sıcak Kafa adlı dizide rol alan Hazal Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı... Uzun bir süre rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Subaşı, ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Uzun bir süredir özel hayatı hakkında derin bir sessizliğe bürünen Hazal Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte bomba aşk haberinin detayları...

24.05.2023 15:26 - Son Güncelleme: 24.05.2023 15:26
Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia

Bir süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Hazal Subaşı hakkında flaş iddia.

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Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia

Hürriyet'in haberine göre; Sevilen oyuncu Hazal Subaşı, kalbini bu kez Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı'ya kaptırdı.

Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia

"Fazilet Hanım ve Kızları", "Sefirin Kızı" gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan yetenekli oyuncu, özel hayatını gizli tutarken eğlence sektörüyle uğraşan Atakan Başavcı ile vakit geçirirken görüntülenmesi dedikoduları alevlendirdi.

Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia

Bu bağ, yanında spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia

Çünkü Hazal Subaşı'nın eski sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin yakın arkadaşı.

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