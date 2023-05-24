Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia
Son olarak Sıcak Kafa adlı dizide rol alan Hazal Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı... Uzun bir süre rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Subaşı, ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Uzun bir süredir özel hayatı hakkında derin bir sessizliğe bürünen Hazal Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte bomba aşk haberinin detayları...
24.05.2023 15:26 - Son Güncelleme: 24.05.2023 15:26
Hürriyet'in haberine göre; Sevilen oyuncu Hazal Subaşı, kalbini bu kez Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı'ya kaptırdı.